Harrison alla Fiorentina... ma siamo proprio sicuri? Le richieste del Leeds che rimettono tutto in discussione

Dopo gli arrivi di Manor Solomon e di Marco Brescianini, la Fiorentina prosegue il suo calciomercato invernale con l'ufficialità del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici (che arriverà solo a mercato chiuso, a inizio febbraio). Ieri sembrava tutto fatto per Jack Harrison, ala del Leeds United vicinissima al trasferimento in viola.

Tutto fatto per Harrison. O forse no

Le premesse erano chiare: prestito con diritto di riscatto e possibilità di obbligo condizionato. Adesso, però, emergono alcuni fattori che potrebbero rimescolare la trattativa tra i club e con il calciatore.

Attenzione alle richieste del Leeds

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, ci sono alcune condizioni stringenti da parte del Leeds, che chiederebbe 15 milioni di sterline alla Fiorentina. Ma non solo: gli inglesi chiedono il prestito con obbligo di riscatto, senza prevedere il diritto.