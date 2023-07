Scopriamo Beltran, l’ennesimo prodotto del vivaio del River Plate che Burdisso vuole regalare alla Fiorentina. VIDEO

L’ennesimo gioiello del vivaio del River Plate? Lucas Beltran sembra avere tutte le carte in regola per consacrarsi come tale. Il promettente attaccante argentino classe 2001, nativo di Cordoba, è finito prepotentemente nei radar della Fiorentina e le trattative tra la dirigenza viola e quella del River Plate sono molto ben avviate grazie soprattutto al direttore tecnico gigliato Nicolas Burdisso.

Beltran è un centravanti di razza, in grado di segnare in tanti modi diversi, evidenziando uno spiccato senso del gol. Destro naturale, non ha nella stazza il proprio punto di forza (è alto poco meno di 180 centimetri) ma è potente nel proprio gioco e abile anche nella rifinitura. Giocatore di carattere, è entrato nel cuore dei tifosi del River Plate per mentalità e spirito di squadra. Un attaccante completo, capace di giocare con e per la squadra.

Per Beltran finora 15 reti in 31 presenze totali in stagione, a cui vanno a sommarsi anche tre assist. Beltran si è di recente laureato campione d’Argentina con i Millonarios. Perfetto sia per un 4-3-3 da unica punta che in un attacco a due, schierato a fianco ad un compagno di reparto con cui dialogare. Valutazione? Tra i 15 ed i 20 milioni, cifra non esagerata in considerazione delle potenzialità dell’attaccante sudamericano. Nel contratto di Beltran è presente una clausola fissata a 25 milioni di euro per il cartellino, senza problemi bypassabile tramite un accordo sulla percentuale per la rivendita.

Ecco ora un video per dare un’idea delle caratteristiche di Lucas Beltran:

https://www.youtube.com/watch?v=pqsAuC2_3zI&ab_channel=BrazilScout