La pia illusione di far portare la croce solo e soltanto a un giocatore. Per qualcuno è giunta l'ora di svegliarsi

Prima della partita della Fiorentina contro l'Empoli avevamo scritto che speravamo che Vincenzo Italiano facesse un'eccezione alla sua regola di non far giocare giocatori iper impegnati con le proprie Nazionali al ritorno in Italia con Nicolas Gonzalez. E in questo il tecnico ci ha accontentato.

L'eccezione e la pia illusione

Ed effettivamente Nico è stato probabilmente uno dei pochissimi, se non il solo, a salvarsi nell'imbarcata subita lunedì scorso. Ma confidare sempre in lui per sbrogliare la matassa è una pia illusione. Non può essere sempre e soltanto un giocatore a portare la croce in spalla, anche perché l'ex Stoccarda è forte, fortissimo, ma non è Maradona o il Messi dei tempi d'oro.

E fra l'altro è probabile che oggi in Conference League rifiati, per preservarlo per i match di campionato contro Lazio e Juventus.

L'ora di svegliarsi

E allora è bene che si svegli qualcun altro, qualcuno magari pagato anche diversi milioni nel corso dell'ultimo mercato; è chiaro che il nostro riferimento va in primo luogo ai vari M'Bala Nzola e Lucas Beltran. Sicuramente sono penalizzati nel loro compito dal tipo di gioco espresso dalla Fiorentina, soprattutto da come vengono utilizzati gli esterni offensivi, ma c'è bisogno anche di una loro scossa interna per poter ribaltare questa situazione fin qui deficitaria.