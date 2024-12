Folorunsho va in tribuna ed è sempre più lontano dal progetto del Napoli: la Fiorentina resta sulle sue tracce

Michael Folorunsho è uno dei nomi accostati dalla Fiorentina per il centrocampo in vista del mercato invernale. Il giocatore del Napoli sembra infatti uno dei profili ideali per rinforzare un reparto in cui i viola hanno necessariamente bisogno di potenziarsi.

Folorunsho in tribuna

Per la gara contro il Venezia che si sta giocando adesso il tecnico del Napoli Antonio Conte ha deciso di lasciare in tribuna Folorunsho, che quindi non potrà essere a disposizione per la gara.

E la Fiorentina…

Questo è un segnale di come il giocatore sia fuori dal progetto del Napoli e sempre più sul piede di partenza, con la Fiorentina sullo sfondo a studiare le mosse per aggiudicarsi l'ex Verona.