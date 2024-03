Sempre più minuti nelle gambe di Dodô ma potrebbe non bastare. Le poche ore di Nico invece sono sufficienti

Ballottaggi sulle fasce, come da tradizione, per Italiano: in particolare quelli sulla fascia destra. Dietro Kayode e Dodo ora se la giocano ad armi pari, con il brasiliano sempre più recuperato e con alcuni minuti in più nelle gambe: secondo La Nazione però potrebbero non bastare e stasera si dovrebbe vedere ancora l'azzurrino.

Più avanti invece le poche ore a Firenze di Nico Gonzalez dovrebbero essere sufficienti per non doverne fare a meno, dopo l'ennesimo ritorno dal Sudamerica. Una questione annosa nella gestione Italiano, che però negli ultimi mesi si è ammorbidito su questo suo dogma.