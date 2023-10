La formazione della Fiorentina: Italiano sceglie Beltran dal primo minuto. Kayode e Parisi terzini, Duncan affianca Arthur

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro il Cagliari nel posticipo che chiude la settima giornata di Serie A. Per l'occasione Vincenzo Italiano schiera Terracciano in porta, davanti a lui una difesa formata da Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi.

A centrocampo spazio ad Arthur in coppia con Duncan, mentre saranno Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo a supportare l'unica punta Beltran.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Vincenzo Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic, Dossena, Nandenz, Deiola, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Makoumbou, Petagna, Shomurodov. All. Claudio Ranieri