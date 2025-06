Durante un intervento a Lady Radio, l’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha avuto modo di toccare vari argomenti dell’attualità a tinte viola, soffermandosi anche su vari singoli.

“Dzeko è un giocatore che ho sempre stimato, come professionista e bomber, i cui gol segnati parlano chiaro. Può dare un contributo in campo e fuori. È una scelta condivisa al 100% con Pioli, ne ho la piena convinzione. Quando prendi un giocatore così è evidente che devi sapere il contributo che può dare alla squadra”.

‘Non voglio pensare ad una Fiorentina senza Kean’

“Kean mi auguro che rimanga, non voglio pensare ad una Fiorentina senza di lui. Il giocatore deve essere chiaro con la società, diventando un perno della squadra nelle prossime stagioni, assieme a De Gea, Comuzzo e Fagioli. C’è una spina dorsale importante che può permettere di ripartire col giusto entusiasmo. Cataldi non riscattato? Mi è sempre piaciuto, le scelte però vanno condivise da tutti. Gudmundsson non ha mai sentito la fiducia di Palladino, sapeva sempre che sarebbe uscito”.

‘Pioli non verrà a Firenze a fare figurucce’

“I difensori viola, col rientro di Valentini, sono una buona rosa a disposizione di Pioli. L’anno prossimo c’è il centenario e se arrivasse un regalo e qualcosa da mettere in bacheca non sarebbe male. I difensori centrali viola possono permetterti di giocare sia a 3 che a 4. Pioli ha già fatto vedere al Milan di poter cambiare modo di giocare in varie situazioni. Non verrà a Firenze a fare figurucce, non pretenderà la Luna ma nemmeno si accontenterà sul mercato”.