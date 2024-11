Valcareggi: "La Fiorentina può prendere il posto di Bologna e Roma in zona Europa. Kean? Mettere una clausola adesso è un rischio"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Se ne perdiamo una ogni sette va bene. Ieri la squadra ha giocato male ma non vuol dire che è scarsa. Certo, in campo c'era qualcuno che ormai da tempo è insufficiente, a partire da Biraghi a cui ormai non può più bastare calciare bene una punizione ogni dieci partite. Palladino non è stupido, lo sa che chi ha giocato ieri non è all'altezza dei titolari, ma non si possono schierare sempre gli stessi undici”.

“La Fiorentina può prendere il posto di Roma e Bologna”

Poi ha aggiunto: “Non avrei mai barattato una vittoria ieri con una sconfitta domenica. In Conference possiamo ancora passare il turno, in campionato invece devi vincere per rimanere lassù. La Fiorentina può entrare al posto di Roma e Bologna, che l'anno scorso sono arrivate in Europa e quest'anno invece sono in difficoltà, ed è un'occasione non farsi sfuggire”.

“Clausola su Kean? Scelta rischiosa”

Infine sulla clausola di Kean: “Quando un attaccante fa così bene è normale che gli venga dato un prezzo. 52 milioni ora come ora sono tantissimi, ma se andasse oltre i venti gol a fine stagione forse sarebbero addirittura pochi. Fare una clausola ora per fine campionato a mio avviso è un rischio perché non sai cosa potrà succedere”.