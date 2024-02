Belotti potrebbe valutare di fermarsi a Firenze più a lungo...

Da quando è arrivato alla Fiorentina, Andrea Belotti è in pratica diventato un titolare fisso. Preso dalla squadra viola in prestito secco, il suo cartellino è di proprietà della Roma fino al giugno 2025, ma a fine stagione il club giallorosso e quello viola si siederanno intorno ad un tavolo per decidere il da farsi.

Questo perché il Gallo potrebbe pure valutare di fermarsi a Firenze più a lungo del previsto; ha appena preso casa in pieno centro cittadino e lo hanno raggiunto la moglie Giorgia Duro e le figlie Vittoria e Benedetta, chiudendo invece le porte della villa che avevano a Casal Palocco.

“Ho scelto di venire a Firenze perché è una città bellissima e perché ritengo la Fiorentina la squadra più congeniale per il mio modo di giocare” aveva fatto sapere Belotti poco dopo il suo arrivo e questa sua convinzione potrebbe influenzare in modo decisivo anche il suo futuro.