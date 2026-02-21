La missione di Vanoli ora è Fabbian, la mezzala 'troppo attaccante': l'ex Bologna ha un ruolo da riconquistare

L'arrivo contemporaneo di Brescianini e Fabbian aveva suscitato qualche perplessità per la somiglianza tattica tra i due e in effetti fin qui li abbiamo visti insieme, con risultati disastrosi, solo una volta. L'ex atalantino è il nuovo titolare del ruolo mentre Fabbian per il momento arriva dietro e non dovrebbe trovare spazio dall'inizio neanche con il Pisa, nonostante la squalifica di Mandragora. Giovedì in Conference lo si è visto da mezzala di supporto, una sorta di trequartista-tattico, un po' ciò che faceva a Bologna insomma, e ha trovato anche la porta in due occasioni.

Su di lui però Vanoli sta lavorando per riportarlo ad essere vera e propria mezzala, frenandone magari un po' l'impeto offensivo, anche perché il trequartista la Fiorentina non lo usa al momento, salvo per movimenti anarchici di Gudmundsson. Chiaro che un Fabbian mezzala pura sarebbe l'opzione migliore per affrontare il Pisa, eppure al momento Ndour sembra potergli esser preferito. La sua revisione tattica potrebbe invece portarlo a conquistare minuti e posizioni in gerarchia.