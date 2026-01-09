Pedullà: "Fiorentina in pressing totale per Baldanzi, ma su di lui ci sono altre due squadre"
Baldanzi assieme a Soulè
Sul suo canale You Tube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Fiorentina e della trattativa con la Roma per Baldanzi.
Fiorentina in pressing
“Con l'arrivo di Raspadori a Roma io credo che Baldanzi possa essere indiziato a uscire. La Fiorentina è in pressing totale per lui”.
Non è la sola
Ma la Fiorentina non è la sola: “Il Verona vorrebbe inserirlo nell'operazione Giovane. Anche De Rossi e il Genoa sono interessati sullo sfondo, ma sanno che c'è concorrenza”.
💬 Commenti (7)