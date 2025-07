Ci sono voluti sette anni per alzare l'asticella in panchina, almeno sulla carta: dalla conferma intra-proprietà di Montella alla fissazione per Iachini, quindi gli emergenti Italiano e Palladino (e la parentesi Gattuso) ma con il secondo ciclo Pioli, il presidente Commisso ha contrattualizzato un diverso tipo di tecnico. Esperienza e qualche trofeo alle spalle, pretese economiche diverse, più alte di quelle del 2017, quando fu scelto come allenatore conclusivo dell'avventura dei Della Valle a Firenze.

Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte della Fiorentina e domani il tecnico sarà finalmente al Viola Park, pronto a diramare subito la lista dei convocati per il ritiro, che scatterà il giorno dopo. Con lui da subito i tre volti nuovi della rosa: Viti, Fazzini e Dzeko.