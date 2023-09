Scontri tra ultras nei pressi del Franchi in occasione di Fiorentina-Rapid Vienna: "Hanno distrutto una macchina a bastonate"

A La Nazione è Chiara, residente di Campo di Marte a raccontare una scena di violenza tra ultras che ha caratterizzato la serata di ieri in occasione di Fiorentina-Rapid Vienna. La donna si trovava in via Volturno, in zona stadio, in compagnia del figlio di 8 anni. “Una macchina con la targa ausatriaca è entrata in contromano a velocità sostenuta. Io ho iniziato a suonare per avvertire e farmi vedere”, racconta.

“Andavo nel senso giusto ma mi sono levata, altrimenti mi avrebbero speronato. Dopo che li ho fatti passare mi sono resa conto che quest’auto era inseguita da un gruppo di tifosi della Fiorentina. Quando la macchina con quelli del Rapid mi è passata vicino mi sono accorta che gli avevano spaccato completamente l’automobile. L’hanno presa a calci, aveva i finestrini totalmente distrutti”. Quattro tifosi austriaci, nella serata di ieri, sono stati inoltre trovati con materiale pirotecnico nelle mutande e sono stati fermati.