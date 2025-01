Il Corriere dello Sport-Stadio: un milione non insuperabile per Pablo Marì

Sul Corriere dello Sport-Stadio, titolo in taglio centrale: “Raffa scotta” e in sommario: “Kean e Gud in missione: riscatto Viola”. A pagina 14 in taglio alto: “Kean scacciacrisi: Viola all'esame più difficile”, in taglio basso: “Colpani e Cataldi out. E Dodo non ha un sostituto”. A pagina 15: “Tra Bondo e Fazzini la pazza ipotesi Fagioli” e in sommario: “La Juve chiede 20 milioni, i viola faranno un tentativo per capire se il prezzo può abbassarsi. Pablo Marì: c'è un milione di distanza tra offerta e richiesta”.