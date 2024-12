Italiano espugna l'Olimpico Grande Torino: granata battuti 0-2. Felsinei a -3 dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella prima gara del sabato di Serie A sono scese in campo Torino e Bologna: 0-2 il risultato finale.

Primo tempo che parte col botto: dopo appena 7 minuti il Bologna ha l'occasione di passare in vantaggio, ma Castro si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Si va a riposo sullo 0-0, ma nel secondo tempo arriva la svolta: cresce l'intensità dei felsinei, che trovano prima una traversa con Pobega e poi, appena un minuto dopo essere entrato in campo (al 71°), è Dallinga a trovare l'1-0 da distanza ravvicinata su assist di Miranda. All'83simo, dopo 3 lunghi minuti per un check del VAR sulla posizione sempre di Dallinga, è un gol di Pobega (deviato) a chiudere la partita sullo 0-2.

Bologna che quindi aggancia la Juventus (che deve però giocare) e si rimette a caccia della Fiorentina; Torino che non muove la sua classifica, rimanendo a metà della graduatoria.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 37, Napoli 35, Inter *34, Fiorentina *31, Lazio 31, Juventus 28, Bologna* 28, Milan * 26, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Genoa 16, Roma 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare