Bonaventura e Castrovilli ma non solo, un altro centrocampista ai saluti. Ma c'è anche chi resterà a Firenze

“Pessimismo” è la parola giusta per descrivere le situazioni di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura, sempre più vicini a lasciare la Fiorentina. I due, però, non sono gli unici centrocampisti viola con le valigie in mano.

Chi va e chi resta

C'è infatti anche Alfred Duncan, che secondo TMW se ne andrà sicuramente dopo diversi anni in riva all'Arno. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e il suo futuro è quasi certamente altrove. Diversa la situazione di Barak, che invece resterà a Firenze nonostante lo scorso gennaio sia stato vicinissimo al Cagliari.