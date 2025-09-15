La Nazione: L'ora delle scelte

Ancora tanto spazio a Fiorentina-Napoli sulle pagine de La Nazione in edicola oggi. La brutta prestazione della squadra di Pioli continua a far riflettere l'ambiente viola.

Prima Pagina

Il QS de La Nazione intitola in prima pagina: “Radar spento. Il lentocampo” e ancora “Idee e copertura, problemi in mediana. L'ora delle scelte”.

Pagine 4-5

Nelle pagine interne ancora spazio alla partita di sabato sera e ai molti problemi emersi: “Centrocampo, è l'ora delle scelte. Problemi in costruzione e copertura. Mediana senza ancora una quadra. Fazzini e Nicolussi chiedono spazio.” Nella pagina seguente il quotidiano si concentra sul reparto offensivo gigliato: “Quelle punte senza spunti”. Infine tocca anche alla difesa “Troppi errori individuali. 6 reti al passivo in 5 partite”.