Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 tra Empoli e Lazio, con i biancocelesti che hanno vinto per 1-0 al 'Castellani'.

La cronaca della gara

Dopo appena un minuto i capitolini aprono le marcature con Dia che sfrutta un errore di Viti per andare a segno. A complicare i piani dei padroni di casa ci si mette anche l'arbitro, che prima espelle Colombo per doppio giallo nonostante il secondo cartellino sia più che discutibile dato che l'attaccante dell'Empoli colpisce involontariamente Gigot nel tentativo di stoppare il pallone senza nemmeno alzare più di tanto la gamba. Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'Empoli trova il pareggio con Viti ma il gol viene annullato per un fuorigioco impercettibile. Al 76' per la Lazio viene espulso per doppio cartellino giallo Hysaj, ma l'Empoli non trova il modo di ottenere il pari.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra guidata da Baroni sale al quarto posto a +4 sulla Fiorentina impegnata oggi alle 18 contro la Roma, mentre quella allenata da D'Aversa resta penultimo a 25 in piena lotta salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 65, Lazio 63, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Fiorentina 59, Milan 54, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15