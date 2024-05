VIDEO FN: La Fiorentina in partenza per Bruges. La dirigenza viola (quasi) al completo a caccia della finale

In questi minuti la Fiorentina si è recata all'aeroporto di Peretola per partire alla volta del Belgio e raggiungere Bruges per la decisiva sfida di ritorno della semifinale di Conference League.

Presenti tutti i dirigenti viola, da Alessandro Ferrari a Daniele Pradè. Assente il presidente Rocco Commisso, che come ha confermato ieri non sarà in Belgio. Ecco il video dei giocatori viola e di tutto lo staff in partenza.