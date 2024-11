Altro giro e altro intervento chirurgico per Castrovilli. L'ex centrocampista della Fiorentina fuori per un bel pezzo

Non c'è pace per Gaetano Castrovilli. Altro giro e altro intervento chirurgico per l'ex centrocampista della Fiorentina, ora alla Lazio.

Pulizia del menisco

Stando a quanto riportato da LaLazio.com, il giocatore sarà costretto a fermarsi per un intervento di pulizia del menisco, un passaggio necessario per completare il suo recupero, dopo i due interventi precedenti molto seri ed invasivi.

Ritorno a Natale

Un problema questo che lo porterà lontano dai campi di gioco per almeno un mese e mezzo: Castrovilli potrebbe rientrare in campo poco prima di Natale.