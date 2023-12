Una nuova vita da trequartista per Beltran? E Italiano pensa anche al doppio play per sbloccare la Fiorentina

Si sta decisamente sforzando e scervellando Italiano di trovare nuovi assetti, nuove soluzioni e modalità nuove per agevolare i suoi attaccanti, terribilmente in difficoltà. Giovedì contro il Genk ad esempio, il tecnico ha lanciato una sorta di 4-4-2 per l'analisi de La Nazione. Beltran ha agito quasi da trequartista alle spalle di Kouame mentre il finale di gara è stato caratterizzato anche dalla presenza contemporanea di Arthur e Maxime Lopez. Anche la carta doppio play fin qui non era stata giocata.