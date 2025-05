Riflessioni in corso in casa Fiorentina, anche su Gudmundsson. E l'Atalanta aspetta interessata gli sviluppi sul futuro dell'islandese

Saranno ore di riflessione in casa Fiorentina per quanto riguarda tanti giocatori arrivati in prestito nelle ultime due sessioni di calciomercato. Tra questi, il più di spicco e in bilico, è sicuramente Albert Gudmundsson, per il quale la società viola dovrebbe versare 17 milioni (più 3 di bonus) nelle casse del Genoa per acquisirlo a titolo definitivo.

Decisione difficile: perché sono tanti soldi e perché l'islandese non ha di certo brillato nella sua avventura in viola, tra problemi personali, infortuni e momenti no. 17 milioni che si aggiungerebbero agli 8 già spesi dalla Fiorentina per il prestito oneroso.

Al di là della riflessione ci sono le possibilità e tra queste anche quella di un suo ritorno al Genoa. Difficile che il Grifone possa trattenerlo in caso di rientro alla base dell'islandese, con le offerte che non tarderebbero ad arrivare per lui nonostante la stagione opaca. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, l'Atalanta starebbe pensando al giocatore viola per il futuro e per sostituire il partente Lookman.

Le cose da capire però sono diverse. La prima sarà da sviscerare la volontà della Fiorentina dopo i colloqui di queste ore tra Palladino e i dirigenti. La seconda, in caso di mancato riscatto, riguarda la valutazione che ne farà il Grifone. L'Atalanta aspetta interessata.