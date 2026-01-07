Gosens: "Un mese fa saremmo stati sotto 3-0 nel primo tempo ma ora tutti danno la vita. Fagioli sta alla grande ora, con questo mood fa la differenza"

E' tornato e si vede Robin Gosens, che ha parlato così a Sky dopo il 2-2 della Fiorentina in casa della Lazio:

"Questa partita è un bell’esempio di come stiamo in questo momento perché un mese fa avremmo perso già 3-0 nel primo tempo. E’ vero che abbiamo sofferto oggi ma se guardate come ci siamo buttati avanti sulla palla, come abbiamo rischiato “la vita”. Tutti hanno capito che ora non conta fare una bella figura o pensare all’ego, questa è la base per ottenere qualcosina.

Cosa è cambiato in Fagioli? Il sistema nuovo ci ha dato un po’ di freschezza e di novità, siamo usciti dalla nostra comfort zone provando qualcosa di nuovo e ci ha dato risultato. Fagio sta alla grande ora, ha bisogno di fiducia e amore, ora si trova un po’ meglio forse in questo sistema. Quando è in questo mood può fare la differenza".