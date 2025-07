Il Napoli blocca la trattativa per il passaggio di Osimhen in Turchia. Il Galatasaray inizia a pensare ad un piano B

E’ da registrare il brusco stop di una trattativa che, pur non riguardando da vicino la Fiorentina o un suo tesserato, ma che, potendo ridisegnare il mercato relativo agli attaccanti, potrebbe influenzare eccome il mercato estivo della Fiorentina di Commisso. Secondo quanto riportato da SkySport nelle ultime ore si si sarebbe bloccata improvvisamente la trattativa per riportare al Galatasaray Victor Osimhen, con il giocatore che lascerebbe a titolo definitivo il Napoli di Antonio Conte.

Il Galatasaray non fornisce garanzie bancarie al Napoli, ADL blocca la trattativa

Benche le parti avessero già trovato un accordo definitivo, con De Laurentiis che verrebbe finalmente accontentato ed il giocatore ricoperto di milioni, sembra che il dialogo tra il club turco e il Napoli, che detiene il cartellino del calciatore (su cui c'è una clausola di 75 milioni) si sarebbe interrotto proprio nella giornata di oggi per motivi non rivelati. Il club partenopeo però avrebbe preso la decisione di bloccare la trattativa con il Galatasaray dato che il club turco non avrebbe fornito le garanzie bancarie necessarie agli azzurri.

Perchè questo brusco stop potrebbe riguardare anche la Fiorentina

Cosa c’entra la Fiorentina? Per il momento niente, ma già in passato il Galatasaray aveva espresso il suo interessamento per Moise Kean, sia in viola che nella sua esperienza ialla Juvenuts. Il centravanti della Fiorentina è considerato uno dei piani B in caso i giallorossi non fossero arrivati a Osimhen, e per questo nei prossimi giorni la dirigenza del Gala potrebbe nuovamente ripiombare sul classe 2000.