La probabile formazione del Ferencvaros: once de gala di Stankovic per provare il colpo gobbo. In attacco ci sarà Varga?

Ferencvaros a caccia di un posto per passare il turno nel girone F di Conference League. La Fiorentina però vuole il primato e per questo ci attende un match dalle mille emozioni (o almeno è ciò che si spera). Ungheresi che proporranno Dibusz in porta, dietro ad una linea a quattro composta da Makreckis, Aaneba, Cissè e Civic.

A centrocampo Besic, l'interessante Zachariassen e anche Abu Fani. In attacco spazio a Pesic e Marquinhos e Varga. Quest'ultimo comunque potrebbe partire anche dalla panchina. A seguire la formazione probabile degli avversari della Fiorentina:

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic; Besic, Zachariassen, Fani; Varga, Pesic, Marquinhos. All. Stankovic.