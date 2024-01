Fiorentina-Frosinone 1-1 (Rig. Selvini 27', 73' Sene)

FIORENTINA (1-3-5-2): Tognetti; Kouadio (46' Braschi), Baroncelli, Romani; Fortini, Vitolo (46' Ievoli, 68' Mignani), Gudelevicius (46' Rubino), Harder, Scuderi (61' Maggini); Sene, Padilla. All. Galloppa.

A disp.: Leonardelli, Cuomo, Sadotti, Maggini, Denes, Spaggiari, Ievoli, Mignani, Puzzoli, Rubino, Braschi. All. Daniele Galloppa

Finisce qui. La Fiorentina non va oltre il pareggio contro il Frosinone ultimo in classifica. Gara condizionata da un pessimo arbitraggio, che nel complesso ha però favorito nettamente la squadra di Galloppa. Viola che salgono a quota 21, ospiti fermi in fondo alla graduatoria a 7.

90+5' Ultimo tentativo di Braschi, molto frettoloso, che termina alto sopra la traversa della porta di Palmisani

90+3' Ammonito Milazzo per proteste

90+1' Va in gol il lettone Mezsargs ma l'azione si era fermata in precedenza per un presunto fallo di Selvini, assolutamente dubbio, per usare un eufemismo, dello stesso Selvini…

90' 4 minuti di recupero

90' Giallo anche per Kamensek, lo sloveno ha steso Fortini nettamente

88' Ammonito Mignani che commette ostruzione sul portiere del Frosinone mentre quest'ultimo stava andando al rinvio

87' BRASCHI! Pregevole giocata dell'attaccante viola che controlla, si gira con dribbling e va al tiro col sinistro, ottima parata del portiere ospite Palmisani

86' Si incarica ancora Romani della battuta ma il difensore mancino della Fiorentina non è preciso, palla alta sopra la traversa

85' Romano mette giù Harder e viene ammonito. Punizione interessante per la Fiorentina

79' Dentro Cichero, Milazzo e Mezsargs per il Frosinone, fuori Bouabre, Molignano e Luna

75' Selvini scarica il destro da fuori cercando l'incrocio dei pali ma non inquadra la porta viola, pallone alto sopra la traversa

73' GOL DELLA FIORENTINAAAAAAA! Palmisani intuisce e respinge, ma il senegalese è il più lesto ad avventarsi sul pallone e scaraventa in rete! 1-1

72' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Rubino viene steso in area da Molignano. Bella giocata del talentuoso attaccante viola

68' Entra Mignani, niente da fare per Ievoli. Mignani è figlio di Michele, ex calciatore di lungo corso, con presenze anche in Serie A, ora allenatore

67' Problema fisico per Ievoli che sembra aver accusato un piccolo problema alla gamba destra e sta ricevendo le cure dei medici viola. Da capire se potrà proseguire la partita

65' Bel numero di Padilla che si accentra sul destro con un pregevole controllo al volo, per poi calciare però in orbita col destro. Palla a chilometri dalla porta ospite

64' Pallone bruttissimo perso da Fortini che permette a Bouabre di involarsi verso la porta viola, scelta incomprensibile però del terzino ospite che tenta di saltare Romani anzichè calciare a pochi passi da Tognetti, e finisce per farsi soffiare palla senza ottenere nulla, graziando la Fiorentina

61' Gregucci inserisce Severino per Boccia. Cambio tattico per i ciociari, rimasti da poco in 10 uomini, che inseriscono un difensore per un calciatore offensivo. Per la Fiorentina dentro Maggini per Scuderi

60' Selvini tenta di trovare la porta viola da posizione impossibile e spedisce fuori, senza impensierire il portiere viola Tognetti

57' Espulso Cesari per doppio giallo, dopo un fallo commesso su Baroncelli. Giusta stavolta la decisione del direttore di gara, ingenuità del difensore ospite, la cui partita dura nemmeno mezz'ora: era entrato al 33'

56' SENE! Sinistro insidioso del senegalese dopo una bella trama viola ma Palmisani è bravo a distendersi e respingere il tiro della punta viola

53' Mancino al volo di Ievoli dopo una respinta difensiva che viene deviato e diventa più semplice per Palmisani, il portiere ospite blocca senza affanno

51' Annullato lo 0-2 ospite, segnato di testa da Luna che era svettato su un corner, per motivi totalmente ignoti, almeno a noi comuni mortali. Francamente una decisione inspiegabile

50' BOCCIA! Prateria sulla sinistra per il centrocampista ospite che poi scaglia un mancino potente sul quale è bravissimo a volare Tognetti, che salva la propria porta con un bellissimo intervento

47' Viola adesso con un 4-2-3-1 a tutti gli effetti, con Rubino Padilla e Braschi a supporto di Sene. Harder e Ievoli in mezzo al campo, dietro linea a quattro con Fortini, Baroncelli, Romani e Scuderi

46' Tre cambi per Galloppa, fuori Gudelevicius dentro Ievoli, entrano anche Rubino e Braschi, out Kouadio e Vitolo

46' Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45' 2 minuti di recupero

44' Ammonito Cesari che entra in ritardo su Harder

43' Cross di Scuderi dalla sinistra dopo una buona azione viola ma pallone pessimo messo al centro dall'esterno viola, pallone direttamente sul fondo. Non riesce a trovare il bandolo della matassa la Fiorentina

40' Ammonito Fortini che entra in netto ritardo su un avversario

38' BOCCIA! Calcia fuori di poco la punizione il centrocampista del Frosinone

37' Rischio enorme corso da Baroncelli che scivola goffamente addosso a Selvini e lo stende nettamente dentro all'area di rigore ma l'arbitro sbaglia ancora e stavolta assegna punizione agli ospiti. Direzione sin qui disastrosa di Emmanuele

33' Esce il cipriota Ioannou, dentro Cesari per il Frosinone. Problemi fisici per il difensore ospite

32' Altra situazione offensiva gestita veramente male dal lituano Gudelevicius che servito da Sene è indeciso se andare al tiro o servire Padilla e finisce per perdere ancora palla

30' Fiorentina che adesso prova a tirarsi su dopo uno svantaggio arrivato improvvisamente e su un episodio sfavorevole. C'è tempo per ribaltare la partita per i ragazzi di Galloppa

27' GOL DEL FROSINONE. Selvini conclude forte in diagonale senza lasciar scampo a Tognetti. 0-1, pesa purtroppo il grave errore arbitrale

26' RIGORE PER IL FROSINONE. Leggerezza incredibile di Scuderi che si fa soffiare il pallone da Molignano e poi lo stende ma c'è un piccolissimo particolare: il fallo è avvenuto più di un metro fuori dall'area di rigore viola. Svista clamorosa dell'arbitro Emmanuele

24' ROMANI! Su punizione prova a far girare il pallone col suo mancino e ne esce un bel tiro, purtroppo però il pallone termina di poco fuori, alla destra della porta del Frosinone

22' Botta da lontanissimo di Cicchella, pallone molto lontano dai pali difesi dal portiere viola Laerte Tognetti

20' Tentativo da fuori area da parte di Harder che vedendo uno spazio per la conclusione prova a far partire il destro ma non centra la porta di Palmisani

15' Spinge a destra Bouabre che trova un varco interessante per mettere in apprensione la difesa viola ma il suo cross rasoterra è preda di Baroncelli che spazza via la sfera liberando la propria area di rigore

12' Si divora il vantaggio la Fiorentina, dopo che Palmisani aveva aspettato troppo prima di liberarsi del pallone: Gudelevicius gestisce malissimo il pallone a porta di fatto sguarnita indeciso se tirare o servire un compagno e finendo per perdere malamente palla

9' Altra iniziativa di Padilla che accelera a sinistra ed entra in area di rigore avversaria mettendo poi un cross basso in mezzo che però è troppo su Palmisani che fa suo il pallone

7' Bella giocata di Sene, il serbo Zaknic lo mette giù e ci sarà un piazzato allettante per la Fiorentina nei pressi dell'area del Frosinone

6' Buon recupero di Gudelevicius che può inserirsi in maniera pericolosa in area avversaria ma sbaglia poi misura e scelta nel pallone da mettere al centro e la difesa ospite si salva

3' Fa tutto da solo l'ecuadoriano Padilla che penetra nell'area di rigore frusinate per poi andare al tiro di punta col destro, pallone che però il portiere ospite Palmisani riesce a parare in due tempi

2' Va in gol il Frosinone, con Selvini che appoggia a porta sguarnita, ma il pallone era uscito sulla sgroppata di Bouabre a destra prima che l'italo-ivoriano mettesse al centro. Fiorentina comunque troppo disattenta in difesa nella circostanza

1' FORTINI! Pallone pericolosissimo di Padilla dalla sinistra, perfetto il taglio di Fortini ma l'esterno viola cicca completamente la deviazione volante mancando una grande chance

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Questo pomeriggio la Fiorentina di Galloppa torna protagonista al Viola Park. In occasione della diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 2023/2024 i ragazzi della Primavera viola ospitano il fanalino di coda Frosinone, con l’obiettivo di confermare i progressi delle ultime settimane. Le sei vittorie nelle ultime otto uscite fanno della squadra di Galloppa una delle più in forma del momento, e per questo l’appuntamento di quest’oggi acquista un importanza unica: mettere ulteriori punti in cascina per evitare di ritrovarsi nelle zone calde della classifica.

Fischio d’inizio alle ore 15, con Fiorentinanews.com che seguirà da vicino il match raccontandovelo con la sua diretta testuale, con la descrizione delle azioni in tempo reale.