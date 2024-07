La Nazione: Tessmann ci siamo

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo quest'oggi nell'inserto sportivo de La Nazione.

Grande spazio per: “Il mercato che decolla Prestito e poi riscatto Colpani mette il viola Fatte anche le visite”. Sottotitolo: "Il giocatore in città, ora la firma e poi subito in Inghilterra”. Di spalla ancora mercato: “Tessmann ci siamo e adesso si punta anche su McKennie”.

Spazio al campo: “La campagna d’Inghilterra Oggi il Bolton, partita vera 15mila al Macron Stadium La ‘pretattica’ di Palladino”. E ancora: “Allenamento a porte chiuse. Il tecnico, gli esperimenti e la ricerca di conferme”.