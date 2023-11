A Spalletti basta un onesto pari in campo neutro. L'ostacolo Ucraina è superato, missione compiuta per l'Italia

Missione Euro 2024 compiuta per la Nazionale italiana. Gli Azzurri si sono ufficialmente qualificati per la kermesse continentale che si disputerà il prossimo giugno in Germania.

Un onesto, ma pure modesto, 0-0 contro l'Ucraina è stato sufficiente. Zero minuti per i giocatori della Fiorentina Biraghi e Bonaventura mentre l'ex Chiesa è stato ancora una volta uno dei migliori in campo. L'Italia dunque si qualifica come seconda del suo girone alle spalle dell'Inghilterra.