Su Amrabat c'è il marchio impresso di Ibrahimovic. Pobega? Un'idea Milan per abbassare il prezzo

Di Sofyan Amrabat sappiamo tanti particolari. A Pradè non dispiacerebbe riaverlo alla Fiorentina ma il giocatore non è dello stesso avviso. Il suo desiderio sarebbe quello di rimanere in Premier League dove, evidentemente, si è trovato bene in questo anno trascorso in prestito al Manchester United. Impossibile o quasi che possa andarsene in Turchia a giocare per il Galatasaray che lo ha richiesto.

Il marchio di Ibra

A questo però c'è da aggiungere un altro particolare: è un calciatore che piace a Zlatan Ibrahimovic che vorrebbe vederlo con il Milan. La richiesta economica della Fiorentina per lui è intorno ai venti milioni di euro, soldi che al momento i rossoneri non hanno a disposizione anche perché si apprestano a chiudere un paio di operazioni onerose per venire incontro alle esigenze del nuovo tecnico Paulo Fonseca.

Su Pobega…

Nelle scorse settimane, se ricordate bene, è rimbalzato anche il nome di Tommaso Pobega, nelle vicende di mercato della Fiorentina. Ebbene si tratterebbe di un'idea del Milan per abbassare l'eventuale esborso economico. Resta da capire però un particolare: ai viola piace davvero questo giocatore?