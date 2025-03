Viviano: "Kean è un animale, ma trattenerlo sarà difficile anche in caso di Champions. Palladino ha tanti meriti"

L'ex portiere della Fiorentina e tifosissimo viola Emiliano Viviano ha parlato così della situazione in casa gigliata dopo la vittoria contro l'Atalanta: "La Fiorentina sta crescendo, è in ripresa dopo un momento no. Credo sia naturale. Kean? E' un animale, ormai fa reparto da solo e ora segna anche da solo. Palladino ha grandi meriti, perché ha messo in campo una formazione aggressiva e con mentalità.

Trattenere Kean sarà dura anche se ti qualificassi in Champions League, ma sono discorsi prematuri. Molto dipende dalle intenzioni della società. L'Europa è ancora alla portata".