L'ex allenatore Gigi Cagni ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina e dei primi arrivi in casa viola: “Fazzini e Viti sono giovani, giocatori funzionali che non costano troppo. Perché nessuno dice che di calciatori bravi ce ne sono pochi e per aggiudicarseli servono cifre alte. Per me sono due operazioni giuste”.

E su Pioli: “E' un allenatore molto bravo, lo conosco da tempo. E' partito dal basso ed è arrivato a vincere lo scudetto. Se ha scelto la Fiorentina è perché si può permettere una scommessa. Ha scelto un ambiente e una realtà più umana. Da uomo ha fatto la scelta giusta”.