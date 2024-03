Un asso in più nella manica del Gasp. L'investimento più oneroso dell'Atalanta è pronto per una maglia contro la Fiorentina?

Ha segnato al Genoa il gol del 4-1 l’11 febbraio scorso. Poi alla Mauritania per chiudere la pratica il 21 e alla Nigeria il 26 per aprire lo score. In maglia Atalanta, però, con cui ha avuto fin qui pochissime chances, soltanto uno dei tre nell’anno solare dopo l’infortunio… El Bilal Touré è pronto per una maglia, anche in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina? Se lo chiede il portale Calcio Atalanta, che prosegue nelle seguenti righe.

Napoli o Fiorentina: quale chance per Touré?

A parte i 33 minuti a Marassi, solo altri 22 in campionato per il maliano, con Sassuolo e Inter, più i 13 tra andata e ritorno dei quarti di finale di Europa League con lo Sporting Lisbona. Atleticamente e fisicamente l’attaccante classe 2001 è a posto. Possibile che non ci sia anche il suo nome sul taccuino dell’allenatore Gian Piero Gasperini, in quota turnover, all’inizio del ciclo di ferro da 9 sfide su 3 fronti nelle prossime 4 settimane? Tra la trentesima a Napoli e la semifinale d’andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina, più minutaggio potrebbe essergli concesso.