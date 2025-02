Quagliarella: "Campionato mai scontato, basta vedere la vittoria della Fiorentina di giovedì. Ecco a cosa possono puntare i viola..."

Fabio Quagliarella, ex attaccante anche passato da Firenze, ha commentato il campionato di Serie A attuale e la corsa all'Europa, nella quale include anche la Fiorentina, alla Gazzetta dello Sport.

“Il campionato è divertentissimo quest'anno, non c'è niente di scontato come dimostra la sconfitta dell'Inter a Firenze, che ha aiutato il Napoli dopo il pareggio dell'Olimpico. Napoli e Inter hanno fatto un po' il vuoto dietro di loro, non so se l'Atalanta potrà rimontare: c'è da dire che sono sfortunatissimi sul lato infortuni. Credo invece che Fiorentina, Lazio, Juve, Milan e Bologna si giocheranno l'accesso in Champions fino alla fine”