E tornammo a rivedere Gudmundsson!

45 giorni dopo l’infortunio a Lecce finalmente è ritornato in campo Albert Gudmundsson. Uno scampolo di partita, giusto quello, per l'attaccante islandese della Fiorentina, che non ha avuto modo di mettersi in mostra.

La sua presenza però nel finale della gara con l'Empoli rappresenta un raggio di luce in vista dei prossimi impegni sul campo della squadra.

L'ex Genoa si è anche presentato sul dischetto durante la lotteria dei rigori ed ha fatto appieno il suo dovere facendo centro, a differenza di quanto accaduto ai suoi compagni Luca Ranieri e Moise Kean.