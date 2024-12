Una serata all'insegna del QUATTRO e di tante emozioni. FOTO FN: Lo striscione e la coreografia per Bove

Quella di ieri è stata una serata all'insegna del numero quattro, ovvero il numero di maglia di Edoardo Bove.

Lo stadio ha acclamato lo sfortunatissimo giocatore della Fiorentina che ha seguito la partita contro l'Empoli dall'ospedale di Careggi, dove si sta cercando di capire che cosa abbia portato lo stesso Bove a lamentare un malore domenica scorsa contro l'Inter.

Prima sul tabellone del Franchi è apparsa una sua foto con su scritto “Torna presto Edo ti vogliamo bene”. Nel contempo è stata fatta anche una coreografia in Ferrovia da parte dei tifosi viola ed è comparso proprio il “4” di cui stavamo parlando. Semplice, essenziale, ma anche di impatto, un momento di forte empatia, l'ennesimo, tra una città, una tifoseria e un ragazzo di 22 anni che ha visto la morte da vicino, ma che ha anche saputo reagire con l'aiuto di chi lo ha soccorso, ed ora ha ancora tutta una vita davanti a sé.

Prima dell'inizio della partita, la squadra ha mostrato a tutti un bello striscione per il compagno di squadra che non ha voluto maglie speciali per questa gara ed è stato accontentato.