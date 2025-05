L'accordo corrente tra il Comune di Firenze e una ditta di Pistoia, incaricata di curare i 9800 metri quadri di manto erboso del Franchi, scadrà il prossimo 30 giugno: a tal proposito, dal Comune fanno sapere di aver avviato la manifestazione di interesse per trovare i nuovi soggetti che cureranno il campo della Fiorentina.

L'avviso durerà solo 12 giorni, per garantire l'affidamento a partire dal primo luglio, e garantire una cura dei manti erbosi senza interruzioni. Intanto, la Fiorentina per agevolare i lavori ha chiesto alla Lega Serie A di poter giocare le prime due gare del proprio campionato in trasferta, e sicuramente nei prossimi giorni la stessa richiesta sarà avanzata alla Uefa, relativamente al preliminare di Conference di andata, che dovrà quindi essere giocato lontano da Firenze. I candidati per questo primo periodo “in esilio” sono lo stadio di Bologna, quello di Parma e di Reggio Emilia, per non intralciare i lavori in corso sul prato verde del Franchi.