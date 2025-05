Al via il ritiro della Nazionale a Coverciano: presente anche Kean come unico portabandiera viola

In mezzo al turbinio di notizie che circolano attorno al Viola Park, con la Fiorentina alla ricerca del suo prossimo allenatore, non si ferma Moise Kean che, poco dopo essersi allenato a Miami, ha raggiunto i suoi compagni a Coverciano per il ritiro della Nazionale.

In vista delle sfide valevoli per il girone di qualificazione ai Mondiali, che vedranno gli azzurri impegnati contro Norvegia e Moldavia, l'unico viola che vestirà la maglia della Nazionale sarà proprio il suo bomber, che si lotterà una maglia da titolare con Retegui. Niente da fare per Comuzzo: il centrale friulano lamenta ancora un fastidio al ginocchio ed è costretto a dare forfait sia alla Nazionale maggiore, che a quella Under-21.