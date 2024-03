Flachi: "Sottovalutare avversari come il Maccabi Haifa si paga a caro prezzo. Giocherà Nzola, ha bisogno di fiducia"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della gara di domani in Conference League: “Partita difficile. La Viola è chiaramente superiore, ma sottovalutare certe sfide è un prezzo che si paga caro. Mi aspetto di più da chi si è visto meno nell'ultimo periodo, vorrei delle risposte”.

“Giocherà Nzola, ne ha bisogno”

Su Nzola: “Domani giocherà, ne ha tanto bisogno. Fare minuti contro una squadra che la Fiorentina può battere, per la fiducia di un attaccante, è importante. Maxime Lopez? Qui non ha fatto il regista, eppure a Sassuolo lo faceva. Non sta andando bene, è stato comunque penalizzato dal cambio di modulo. Lui è uno di quelli che, domani, dovrà dimostrare molto”.