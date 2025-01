Palladino: "Buttata via un'occasione, abbiamo fatto venti tiri in porta senza trovare il raddoppio e la squadra è andata in ansia"

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da DAZN dopo il pareggio contro il Torino: “C'è dispiacere, perché siamo partiti benissimo, l'espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto. Abbiamo buttato via un'occasione”.

E poi: “Dispiace per il risultato, perché i ragazzi soffrono a non fare risultato. Ma guardo il bicchiere mezzo pieno, siamo sesti in classifica, siamo in linea con le aspettative e abbiamo la quarta miglior difesa. Abbiamo fatto troppo bene prima e ora non stiamo raccogliendo quanto speravamo”.

Inoltre: "Abbiamo fatto più di venti tiri in porta, il rammarico è stato di non riuscire a raddoppiare e la squadra è andata in ansia. Dobbiamo crescere e la fase di non possesso potevamo farla meglio. E' una squadra di talento, le difficoltà non dipendono dal singolo, bisogna capire i momenti, avere pazienza, c'è da trovare sicurezza e fare scelte giuste negli ultimi metri. Questo è un percorso di crescita che stiamo facendo insieme. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più".