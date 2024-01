Gilardino dà un dispiacere a Pierozzi ed espugna l'Arechi con Retegui e Gudmunsson. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo esterno per il Genoa sul campo della Salernitana nella gara delle 18: la squadra di Gilardino ha vinto per 2-1 in rimonta, dopo lo svantaggio al 2' firmato da Martegani, grazie prima alla rete del rientrante Retegui e poi al rigore di Gudmunsson nella ripresa. Prima da titolare e 90 minuti in campo per Niccolò Pierozzi, che resta però ultimo con i suoi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 51, Juventus 49, Milan 45, Fiorentina 34, Atalanta 33, Lazio 33, Bologna 32, Roma 32, Napoli 31, Torino 28, Monza 25, Genoa 25, Frosinone 22, Lecce 21, Sassuolo 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 17, Empoli 16, Salernitana 12.