Non c'è pace per il Viola Park: La Commissione slitta. Ma la Fiorentina ancora spera di aprire per le amichevoli (e per due allenamenti)

Non c'è ancora pace per il Viola Park. Il centro sportivo nel quale ha già cominciato ad allenarsi la Fiorentina non riesce ad aprire le proprie porte al pubblico.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Commissione tecnica regionale dei Vigili del fuoco che domani avrebbe dovuto dare il placet non si riunirà. Tutto slittato al 3 agosto: è in quella data che verrà deciso se i tifosi ci saranno nelle amichevoli contro il Sestri Levante (11 agosto) e l'Ofi Creta (il giorno successivo).

La Fiorentina spera di poter aprire le proprie strutture nei primi giorni d'agosto per consentire al pubblico di assistere anche ad almeno un paio di sedute di allenamento a porte aperte.