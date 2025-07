Pradè studia un colpo a centrocampo: Il problema è soprattutto economico...

Di giocatori trattati, sondati ed esaminati ormai ce ne sono diversi, ma la Fiorentina non riesce ancora a trovare una quadra, soprattutto economica, che possa permettere di affondare il colpo.

Bernabé

E' successo con il Parma con Bernabé, prima che subentrassero anche i dubbi del calciatore e la sua volontà di fondo di rimanere in Emilia.

Asllani e Larsson

Si sta ripetendo la scena con Asllani per il quale l'Inter chiede 20 milioni di euro e per Larsson dell'Eintracht Francoforte (nella foto) per il quale siamo addirrittura a quota 30 milioni.

A queste cifre la Fiorentina si riscopre non competitiva e aspetta momenti e occasioni migliori.