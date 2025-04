Corriere dello Sport-Stadio: Palladino al fianco di Fagioli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Nico, l'abbraccio”. E ancora: “Palladino: ”Io Fagioli lo difenderò sempre".

Grande spazio per: “La Viola stretta intorno a Fagioli”. Ovvero: “Dallo sfogo per il caso scommesse al Celje: Nicolò vuole essere protagonista La Fiorentina a fine stagione lo riscatterà”. Di spalla il il commento: “Deve restare tutto aperto”. In taglio basso: “Pongracic: ”Vicino al mio 100%".

Altre dichiarazioni: “Nicolò è stato sincero E lo difenderò sempre”. Parla il tecnico viola: “Palladino al fianco di Fagioli: ”Onesto sui social, sta bene Il Celje? In campo avvelenati".