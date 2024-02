Non solo Gudmundsson: l'altro tentativo disperato degli ultimi giorni di mercato. Il retroscena sull'offerta viola e il "no" secco

Il retroscena di mercato

Non solo Albert Gudmundsson: la Fiorentina ha fatto un altro tentativo disperato, negli ultimi giorni dell'ultimo calciomercato invernale, per aggiudicarsi un esterno d'attacco. Un modus operandi alquanto rischioso e, infatti, del tutto inefficace e che ha lasciato i viola a bocca asciutta.

Il tentativo per Carboni

Il portale Calciomercato.com svela i dettagli del tentativo fatto dalla Fiorentina per arrivare a Valentin Carboni, giovanissimo talento di proprietà dell'Inter in forza al Monza. L'offerta viola è arrivata fino a un massimo di 15 milioni di euro: “no” secco dei nerazzurri, che non vogliono neanche ipotizzare la cessione, almeno fino all'estate.