Riabilitazione totale sia: Ranieri torna il riferimento di Vanoli, che davanti resta solo con...Gudmundsson

Un po' di panchina e defilamento, poi al momento giusto tre prestazioni valide e senza sbavature, tra Como, Jagiellonia e Pisa e così le rotazioni sono tornate a dare ragione a Luca Ranieri, a riposo giovedì proprio in vista di Udine. Non tornerà capitano ma titolare sì, perché tra Pongracic e Comuzzo l'affidabilità è sempre un optional mentre con il numero 6 qualche garanzia in più nelle ultime uscite c'è stata.

L'altro grande ritorno è quello di Albert Gudmundsson il cui recupero ideale avrebbe previsto probabilmente la panchina domani sera e poi uno spezzone ma i problemi di Solomon hanno di fatto resto impossibile procedere per gradi: l'islandese dovrà tornare dal primo minuto e magari anche brillante. In quella zona già c'era penuria, senza il numero dieci ci sarebbe proprio il deserto.