"Ma si è rifatto il mento?": Le immagini di Bernardeschi e del suo 'nuovo' volto fanno il giro del web FOTO

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus, Federico Bernardeschi, fa molto parlare di sé, ma questo non per motivi calcistici, quanto per presunti interventi di chirurgia plastica che si sarebbe fatto in Canada.

Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram dal calciatore che ha partecipato ad una serata mondana a Toronto. “Ma si è rifatto il mento?” questa la domanda più gettonata.

Effettivamente guardando la foto, si nota che il suo volto è cambiato. Semplice illusione legata all'immagine o intervento effettivamente fatto? Da parte del calciatore non sono arrivate repliche e risposte a queste domande.