Interesse concreto della Fiorentina per un centrocampista dell'Empoli. Gli affari con il Napoli devono ancora entrare nel vivo. La situazione

La Fiorentina ha il compito di sostituire Edoardo Bove e si sta adoperando cercando un centrocampista da acquistare durante il mercato di gennaio. L'ultima idea, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, è Jacopo Fazzini dell'Empoli. Il talento classe 2003 ha una valutazione di almeno 15 milioni di euro, senza comprendere i bonus, e il club viola è fortemente interessato al suo acquisto.

Napoli, ancora deve tutto entrare nel vivo. Da Biraghi a Folorunsho

Fronte Napoli, tutto deve ancora entrare nel vivo. Gli azzurri sono ancora i primi per la pista che porterebbe a Cristiano Biraghi, così come l'ipotesi scambio con Spinazzola, ma ci sono da attendere possibili sviluppi. Stesso discorso per Michael Folorunsho.