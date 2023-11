Un novellino per Fiorentina-Salernitana. Pessimo bilancio per le squadre di casa con lui

La partita tra Fiorentina e Salernitana, in programma domenica prossima con inizio alle ore 15 sarà diretta da Paride Tremolada di Monza.

E' alla sua prima annata nella CAN di A e B e alla seconda direzione assoluta nella massima serie.

L'esordio in A

La prima c'è stata alla nona giornata in Udinese-Lecce 1-1. Una gara che si è chiusa con un rigore assegnato alla squadra di casa, otto ammonizioni in totale (3 ai friulani, 5 ai salentini).

Tutto fuorché casalingo

Tra Serie A e Serie B il bilancio con lui è pessimo per le squadre di casa, perché non hanno ancora vinto. Ci sono tre pareggi e due vittorie per le squadre in trasferta nelle 5 partite in cui è stato chiamato in causa Tremolada.