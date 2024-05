E così il tanto contestato recupero di Atalanta-Fiorentina diventa... ininfluente

C'erano talmente tanti scenari in ballo, tra campionato e coppe, che in effetti recuperare una partita a Serie A conclusa non poteva essere una soluzione ideale. Ma era d'altra parte l'unica perché caso ha voluto che, dopo la scomparsa di Barone, sia Atalanta che Fiorentina siano state impegnate in tutti gli infrasettimanali degli ultimi due mesi. Se ne sono lamentati a Roma, su entrambe le sponde, ma con la vittoria di ieri degli orobici la possibilità di un sesto posto Champions è sfumata, così come è sfumato il possibile settimo posto viola. Il 2 giugno si giocherà letteralmente un'amichevole al Gewiss Stadium, con le due squadre che ormai non incideranno sul rendimento di alcun avversario.