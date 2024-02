Insulti ad Immobile, la violenta reazione dell'attaccante. Tifoso viola segnalato alla Procura

Serata non facile per Ciro Immobile quella di ieri sera e non solo perché la Lazio ha perso contro la Fiorentina.

Immobile insultato

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante biancoceleste è stato insultato all’uscita dal campo.

Reazione violenta

Violenta la sua reazione: il classe ’90 ha provato ad arrampicarsi in tribuna ed è stato fermato solo da Derkum e dagli inservienti dello stadio.

Tifoso viola segnalato

Uno dei tifosi viola che lo ha insultato è stato individuato e segnalato alla Procura della FIGC.